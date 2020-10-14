В Ханты-Мансийском конном клубе проводят реабилитацию детей иппотерапией и лечебной физкультурой Фото: Департамент физической культуры и спорта

В Ханты-Мансийске отдел реабилитации, иппотерапии и адаптивной физической культуры КСК «Мустанг» проводит набор на занятия с пациентами от 7 лет и старше.

Целью клуба является развитие конного спорта в Ханты- Мансийском автономном округе — Югре. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе набор проводится с обязательным условием, нужно чтобы человек мог сам, без страховки инструктора, держаться на лошади, это требование введено для соблюдения социальной дистанции. В отделе реабилитации ведётся работа с психологом, направленая на всесторонний, комплексный анализ особенностей ребёнка.

Также в учреждении есть коррекционно-развивающее направление, работа которого строится с учётом индивидуальных психологических особенностей ребёнка.

Проводится коррекция эмоциональных нарушений, развитие познавательных способностей, речи и коммуникативной деятельности. Психолог будет использовать на занятиях игровую, песочную и арт-терапию, а также сказкотерапию и психогимнастику.