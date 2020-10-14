Мошенники звонят югорчанам с «телефонов» дежурной части УМВД России по ХМАО - Югре Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 31-летний местный житель, сообщив, что мошенники похитили деньги с его счёта.

Мужчине позвонил неизвестный человек, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что с его карты пытались перевести деньги в сумме 8000 рублей. А потом мошенник переключил звонок на другого сотрудника банка - женщину, представив её начальником службы безопасности. Та, в свою очередь, подтвердила, что с карты потерпевшего была попытка несанкционированного списания денежных средств.

Злоумышленники знали имя и отчество мужчины и, как ему показалось, даже назвали последние цифры паспорта.

Далее со стороны мошенников последовали попытки убедить мужчину снять деньги и перевести на другой счёт и в какой-то момент он засомневался, что с ним разговаривают представители банка, на что звонившая стала убеждать его, что отправила данные о несанкционированном списании денег в полицию, и в ближайшее время с ним свяжутся.

Спустя пару минут, мужчине действительно позвонили с «номера дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре» и уже лже-полицейский, используя банковскую терминологию, стал расспрашивать мужчину о произошедшем.

Мнимый полицейский даже предложил зайти на официальный сайт Управления по ХМАО – Югре и сверить телефон, что он и сделал. И когда мужчина увидел, что данные совпали, он решил, что общается с сотрудником полиции.

После звонка «полицейского» потерпевшему вновь позвонила начальник службы безопасности, после чего он, слушая её команды снял денежные средства и перевёл небольшими суммами на 13 различных номеров телефона.

В итоге мужчина потерял 180 тысяч рублей.

Сейчас полицейские пытаются найти преступников и задержать их.