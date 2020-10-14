Погода в Югре на 14 октября: дождливо и ветрено Фото: pixabay.com

В Югре 14 октября: Температура воздуха днём +7,+12 ºС, ночью +2,+7 ºС. Переменная облачность, в отдельных районах небольшие или умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью туман. Ветер северо- западный сменяющийся на юго-западный 5-11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём 8,+10 ºС., ночью +3,+5 ºС. Переменная облачность, возможен небольшой дождь в течении дня. Ветер юго-западный 5-11 м/с.

Сургут: Днём +8°С, ночью 0°С, дождь, ветер юго-западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём +9°С, ночью +1°С, дождь, ветер юго-западный 5 м/с.

Нефтеюганск: Днём +8°С, ночью -1°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 м/с.

Когалым: Днём +7°С, ночью -1°С, небольшой дождь, ветер западный 4 м/с.

В этот день православные люди отмечают большой праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы. По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег — его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима».