Югорчанин в приступе ревности разбил стекло в автомобиле друга

Югорчанин в приступе ревности топором разбил автомобиль друга Фото: pixabay.com/

В Урае 2 семейные пары, знакомые и тесно общающиеся с самого детства, решили отдохнуть в загородном доме. Переборщив с алкоголем, один из мужчин поднялся на 2-ой этаж дома, чтобы отдохнуть. Оставшаяся компания продолжила посиделки.

Потом ситуация обострилась тем, что другой глава семейства злоупотребил с крепкими напитками и не смог самостоятельно дойти до кровати. В этот момент его супруга отошла и ему на помощь вызвалась жена друга, предложив проводить. Поднимаясь по лестнице, они споткнулись и упали и как раз в этот же момент проснулся муж и не разобрался в ситуации.

Вместо того, чтобы помочь супруге уложить товарища на кровать, он в приступе ревности выбежал на улицу с топором и разбил стёкла чужого автомобиля.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение чужого имущества».

Подозреваемый вину свою не признает, теперь он под подпиской о невыезде.

Ревнивцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Также товарищи запросили возместить моральный и материальный ущерб.