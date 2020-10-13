В Югорске активно ведутся проверки соблюдения санитарных норм по профилактике COVID-19 Фото: Администрация города Югорска

В Югорске продолжаются рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требовании по нераспространению COVID-19. Проверку проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и контрольной группы администрации города.

На прошедшей неделе были проверены кинотеатр «Киномания» в ТЦ «Столичный Плаза» и спортивный центр «ХайПарк» в ТЦ «Лайнер». В ходе проверки нарушений не обнаружено.

Персонал работает в масках, помещения дезинфицируются, в наличии есть все журналы - времени уборки и дезинфекции помещений, в активити центре «ХайПарк» ещё и проветриваний. Руководителем контрольной группы было отмечено, что в кинотеатре проводится рассадка зрителей через одного, но если кино хочет посмотреть семья, взрослых и детей посадят вместе.

По Югорску и Советскому району с начала пандемии было проверено 53 торговых объекта и 9 объектов общепита. Из них в 22 выявлены нарушения, 10 материалов направлены в суд для привлечения к ответственности - по ним вынесены решения о приостановлении деятельности на 14 суток и назначен 1 штраф в отношении владельца.