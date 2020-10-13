Югорчане продолжают попадаться на уловки мошенников Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие дни зарегистрировано 19 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Жители округа лишились около 4 миллионов рублей, самое большое количество случаев зарегистрированы в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Нижневартовска ей позвонили мнимые сотрудники службы безопасности, сказав что на её карте зафиксированы сомнительные операции. Звонившие предложили перевести денежные средства на резервные счета, испугалась пропажи денег и по советам собеседника перевела 1 миллион 250 тысяч рублей мошенникам

Подобный "развод" мошенники провернули и с 81-летним сургутянином, он перевёл около 260 тысяч на счета злоумышленников.

В Сургуте моложой человек, продавая велосипед на «Авито.ру» потерял 50 тысяч рублей. Ему по объявлению позвонил потенциальный покупатель, расспросил все технические характеристики велосипеда и договорился с югорчанином об оплате, пообещал перевести деньги на карту. Мошенник узнал реквизиты карты и вместо того, чтобы пополнить счёт парня, он похитил деньги.

Сургутянка оказалась в непростой ситуации из-за преступника, который используя её персональные данные и интернет-сайт ООО «МФК Займер», оформил а её имя кредит в сумме 9 тысяч рублей.

По всем случаям мошенничества полицейскими возбуждены уголовные дела.