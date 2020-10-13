В Сургуте за получение взятки задержали врача Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело против заведующего урологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы за получение взятки.

В январе 2020 года врач получил от одного из местных жителей деньги за его лечение и госпитализацию вне плановой очередности.

Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками ОМОН Росгвардии и рассказал о произошедшем следователю.

По уголовному делу проводится расследование, выясняется обстоятельства и возможные другие эпизоды преступной деятельности врача и сумма взятки.

Мы писали ранее, как прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего врача терапевта суммы денег, полученных в виде взяток. Пациенты платили злоумышленнику в течение двух лет.

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