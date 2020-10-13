Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 октября 2020 года увеличилось на 197 человек Фото: pixabay.com

По данным на 13 октября, за сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Всего 24 745 случаев.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 36, с симптомами ОРВИ – 139, в бессимптомной форме заболевания – 22.

Контакт установлен в 172 случаях. По 25 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 278 человек, сняты с наблюдения – 81 157 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 1 970 человек, с начала пандемии – 690 794.

Высокие показатели заболеваемости: Ханты-Мансийск – 33; Сургут – 26; Нижневартовск –25; Югорск – 18; Урай – 16; Нягань – 12; Кондинский район – 8; Нижневартовский район – 8; Когалым – 7; Березовский район – 7.

Далее идут: Советский район, Октябрьский район и Лангепас по 6 человек.; Радужный – 5; Сургутский район – 4; Пыть-Ях – 4.

Завершают список: Мегион и Нефтеюганский район там по 3 заболевших.

Состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.

За сутки выздоровело 136 человек, за весь период пандемии – 22 151 югорчанин.