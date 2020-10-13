Школьница из Нижневартовска получила квартиру за победу в викторине Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Девочка из Нижневартовска получила ключи от однокомнатной квартиры, участвуя в викторине "Моя конституция". В этом проекте приняли участие около 500 тысяч югорчан из всех муниципальных образований Югры.

Участники смогли показать свои знания основного закона страны и ответить на вопросы анкеты-викторины, проведённой в рамках празднования 90-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в июле 2020 года.

Школьница рассказывает, что на подарок даже не надеялась. Семья победительницы активно участвовала в викторине «Моя Конституция»: родители и семеро детей - все вместе отвечали на вопросы и подавали заявки и повезло именно Камиле. Новость о выигрыше узнали от бабушки, на номер телефона которой была оформлена заявка.

Однокомнатная квартира с чистовой отделкой и плитой расположена в новостройке на улице Льва Толстого, дом уже сдан и заселён. Отец победительницы рассказывает, что смог окончательно поверить в счастливый случай только в момент получения на руки документов на жилплощадь.

Стать участником розыгрыша ценных призов могли как непосредственно участники голосования, так и их дети, не достигшие возраста 18 лет. Вторую квартиру в Нижневартовске выиграла пенсионерка Любовь Жукова.