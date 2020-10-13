Проект из Ханты-Мансийска, посвящённый межнациональной дружбе, оценят на федеральном уровне

Проект из Ханты-Мансийска, посвящённых межнациональной дружбе оценят на федеральном уровне Фото: pixabay.com

Проект «У меня есть друг такой национальности» стартовал в 2019 году. Его идейными вдохновителями стали члены Совета Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» в Югре.

Активисты сняли серию роликов, посвящённых межнациональной дружбе, и запустили флешмоб в социальных сетях, суть которого заключалась в том, чтобы разместить историю о своём товарище с хэштегом #АКтоТвойДруг,

Акция приобрела такую популярность, что к ней присоединились не только югорчане, но и члены молодёжной ассамблеи из Екатеринбурга, а недавно её оценили на федеральном уровне. Проект вошёл в шорт-лист, сформированный по итогам завершающего этапа конкурса «Мой проект – моей стране», организованный Общественной палатой РФ.

Целью конкурса является выявления и распространения лучших социальных практик, а также поддержки и вовлечения их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в стране. В оценке претендентов приняли участие около 2 600 членов Общественных палат Российской Федерации и её регионов.

Итоги конкурса будут подведены 3 ноября на форуме «Сообщество», где состоится церемония награждения. Победители получат премию в размере 200 тысяч рублей. А сюдя по активности и положительным отзывам, о флешмобе #АКтоТвойДруг, у Ханты-Мансийска есть все шансы на победу.

Проект продолжит существовать не зависимо от итогов конкурса и даже в обновлённом формате. Если участниками 2019 года была преимущественно молодёжь, то во втором этапе примет участие старшее поколение югорчан, сообщает управление общественных связей