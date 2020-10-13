Погода в Югре на 13 октября: в отдельных районах туман Фото: pixabay.com

В Югре 13 октября: температура воздуха днём +7,+12 ºС, ночью +1,+6 ºС. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, по восточным районам ночью -1,-6 ºС, днём 0,+5 ºС.

Ханты-Мансийск: температура воздуха днём +9,+11 ºС, ночью +1,+3 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Сургут: Днём +9°С, ночью +5°С, пасмурно, ветер северо-западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём +7°С, ночью +5°С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём +10°С, ночью +5°С, пасмурно, ветер южный 4 м/с.

Когалым: Днём +7°С, ночью +4°С, пасмурно, ветер южный 5 м/с.

В этот день отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского. Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.