В Когалыме раскрыто дело об убийстве бизнесмена, совершённом 12 лет назад Фото: pixabay.com

Следователи Когалыма завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Республики Дагестан, обвиняемых сразу по нескольким статьям: "незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия", "убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом" и "покушении на убийство двух лиц", а также "повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом", и "приобретение и использование поддельного паспорта гражданина".

В декабре 2007 года обвиняемые, сговорившись между собой и ещё двумя соучастниками, решили совершить убийство одного из предпринимателей города Когалым. Причиной убийства стала месть за то, что по мнению обвиняемых бизнесмен организовал в октябре 2007 года в городе Махачкала покушение на убийство родственника одного из злоумышленников.

Для того, чтобы совершить преступление обвиняемые купили два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и устройства бесшумной стрельбы, автомобиль ВАЗ, который не поставили на регистрационный учёт.

Преступники , отследили схему передвижения предпринимателя, разработали маршрут своего движения к месту планируемого преступления и путь отхода. В назначенный день – обвиняемые совместно с одним из сообщников приехали к дому предпринимателя, дождались когда мужчина вышел из подъезда, держа за руку своего ребенка, после чего преступники предварительно одевшись в камуфлированные костюмы и шапки, закрывающие лица, вышли из автомобиля и выстрелили больше восьми выстрелов в предпринимателя, причинив восемь огнестрельных ранений, в том числе три – в голову, от которых тот умер на месте.

В этот же момент злоумышленники начали стрелять в водителя предпринимателя, ожидавшего потерпевшего в салоне автомобиля, причинив тому три огнестрельных ранения грудной клетки и других частей тела, а также значительно повредив автомобиль. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи водитель предпринимателя остался жив, ребёнок не пострадал.

После убийства преступники сбежали с места преступления по заранее спланированному маршруту, по пути выбросив оружие и одежду, а позже избавились от автомобиля.

Спустя несколько дней они покинули округ и выехали в Республику Дагестан, где приобрели поддельные паспорта на имена вымышленных граждан, под видом которых скрывались от следствия.

В октябре 2019 года в городе Махачкала правоохранители нашли одного из мужчин, схожего по приметам с разыскиваемым. А при проведении дальнейшего розыска, установлены имя и фамилия второго обвиняемого, под которыми тот скрывался длительное время. В феврале 2020 года обвиняемого задержали в городе Оренбург.

В 2009 году приговором суда двое соучастников обвиняемых осуждены к 18 и 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Во время расследования уголовного дела следователями проведено более 110 допросов, 27 осмотров, в том числе с применением специальной криминалистической техники, более 100 иных следственных действий и более 30 сложных судебных экспертиз.

В результате следователями собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд. Преступники свою вину не признали. Им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.