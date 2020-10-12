В Нижневартовске оперативники задержали наркоторговца из Томской области Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Оперативники Нижневартовска остановили для проверки иномарку, за рулём которой был 35-летний житель Томской области, при досмотре у мужчины обнаружили свёрток с неизвестным веществом.

В результате исследования выяснилось, что найденное вещество является гашишем массой более 962 граммов. Когда полицейскими была исследована территория в лесу был также обнаружен полимерный пакет чёрного цвета, внутри которого был гашиш общей массой 970 граммов. В общей сложности было найдено 2 кг наркотиков.

Злоумышленник ранее не был судим. В Югру он приехал для продажи наркотиков.

Следователями УМВД России по городу Нижневартовску возбуждено два уголовных дела против наркодилера.

Ранее мы писали, как югорчанин зарабатывал на жизнь продажей гашиша наркозависимым людям. Няганский городской суд вынес ему обвинительный приговор и признал виновным в незаконном сбыте наркотиков и незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.