В Югре осужденные начали изготавливать мебель для настольных игр Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В производственном цехе исправительной колонии № 11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре занялись изготовлением специализированной мебели.

Осужденные, трудоустроенные на мебельном участке, изготавливают партию столов для настольных игр: шахмат и шашек. Расширение ассортимента производимой продукции позволило дополнительно трудоустроить 8 осужденных.

Изготовленная мебель отличается простотой сборки, небольшим весом и компактностью, при этом на столешнице можно с удобством расположить шахматную доску, фигуры и часы. В планах изготовить 15 столов и 30 единиц продукции на общую сумму 375 тысяч рублей. Мебель предназначена для общеобразовательных организаций города Сургута.

Благодаря поступающим заказам, в исправительных учреждениях создаются новые рабочие места для осужденных, что помогает гражданам, отбывающим наказание, освоить востребованную профессию и наработать опыт, необходимый при трудоустройстве после освобождения. Кроме того, из полученных заработных плат осужденные возмещают причиненный ущерб потерпевшим и государству, сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре