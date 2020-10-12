Жительницу Нижневартовска обвинили за фиктивную регистрацию 53 человек Фото: Татьяна Коркина

Прокурор г. Нижневартовска утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется по статье "фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении".

Следователи выяснили, что женщина, имея в собственности дачный участок с находящимся на его территории жилым домом, фиктивно зарегистрировала граждан Российской Федерации по месту пребывания по факту не предоставив им данное жилое помещение. За регистрацию она получила деньги от регистрируемых граждан.

На основании заявлений обвиняемой, которые она подавала в МФЦ, сотрудниками миграционного подразделения органа полиции указанные граждане были поставлены на регистрационный учет в г. Нижневартовске.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до 3 лет.