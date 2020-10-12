Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 октября 2020 года увеличилось на 208 человек Фото: pixabay.com

На территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 12 октября за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 208 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 42, с симптомами ОРВИ – 141, в бессимптомной форме заболевания – 25. Всего 24 548 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено.

Контакт установлен в 183 случаях, по 25 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 272 человека, сняты с наблюдения – 80 920.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 839 человек, за всё время – 672 093 югорчанина.

Первыми в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 37; Урай – 33; Сургут – 26; Березовский район – 17; Нефтеюганский район – 17; Нижневартовск –14; в Югорске и Нягани по 9 человек.

Далее идут: Когалым, Советский район, Октябрьский район, Белоярский район там по 6 заболевших, в Кондинском районе – 5; в Ханты-Мансийском районе – 4.

Замыкают список: Мегион – 3; Сургутский район – 3; Покачи – 2; Пыть-Ях – 2; Нефтеюганск – 2; Нижневартовский район – 1.

Состояние 55 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 205 югорчан.

За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 22 015.