В Югре создана программа «Югорское долголетие» Фото:pixabay.com

В Югре Департаментом физической культуры и спорта Югры вместе с Югорским государственным университетом создана физкультурно-оздоровительная программа для лиц пожилого возраста, направленная на привлечение к регулярным занятиям физической культурой и носит название «Югорское долголетие».

Одна из наиболее подверженных гиподинамии групп населения это люди пожилого возраста, а снижение двигательной активности приводит людей к преждевременному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению, нарушению опорно-двигательного аппарата, депрессии и деменции. Главной задачей проекта «Югорское долголетие» является улучшение качества жизни людей пожилого возраста, проживающих в Югре, посредством укрепления физического, психического, социального здоровья. В программу входит: занятия на свежем воздухе, в спортивном зале, бег, ходьба, оздоровительная гимнастика, фитнес и занятия в группах.

Как сообщает Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры проект дополнил создаваемый в Югре Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения, разрабатываемый в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» и уже направлен в органы управления физической культурой и спортом муниципалитетов Югры для проверки.