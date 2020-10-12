В Нижневартовском районе прошла акция "Добро в село" Фото: pixabay.com

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы побывали в селе Охтеурье Нижневартовского района в рамках Всероссийской акции «Добро в село». Главная цель их поездки – дать возможность жителям отдаленного пункта попасть на приём к узким специалистам, пройти диагностику и оценить состояние своего организма.

На приём смогли попасть более 40 человек. Приём вели врач-терапевт, врач-травматолог, врач-эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики, к каждому специалисту заранее записывались по 15-20 человек, врачи работали «до последнего пациента».

На современном портативном аппарате УЗИ, приобретённом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было проведено 30 исследований: узи щитовидной железы, сосудов нижних конечностей, сердца, брюшной полости, молочных желез и сосудов шеи.

Проведено 10 консультаций врача травматолога: в основном жаловались на хронические заболевания – остеоартроз коленных, тазобедренных суставов, гигрому стопы, ортрозы плечевых суставов.

- Нам очень понравилось, что врачи к нам приехали и появилась возможность сдать анализы, пройти необходимую диагностику и сразу же проконсультироваться с врачом – поделилась жительница села Елена. Женщина сказала, что для неё такой способ посещения врачей очень удобен, она на несколько часов отпросилась с работы и всё успела, не нужно было уезжать в город на весь день.

20 пациентов обратились к врачу-эндокринологу с жалобами на высокий сахар в крови и увеличение размера щитовидной железы. Также врач-эндокринолог посетил двух пациентов на дому. Всем без исключения пациентам было произведено ЭКГ, взята кровь на уровень сахара, измерено давление и пульс, сообщает Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.