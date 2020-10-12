Погода в Югре на 12 октября: ночью и утром туман Фото: pixabay.com

В Югре 12 октября температура воздуха днём +8,+13 ºС, в северных и восточных районах 0,+5 ºС. Ночью +4,+9 ºС, а на востоке округа 0,-5 ºС. Облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром туман. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный 4 - 9 м/с, .

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём +9,+11 ºС, ночью +5,+7 ºС. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ночью и утром туман, ветер северо-западный 4 - 9 м/с.

Сургут: Днём +9°С, ночью +4°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём +7°С, ночью +5°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

Нефтеюганск: Днём +10°С, ночью +3°С, пасмурно, утром возможен небольшой дождь, ветер западный 6 м/с.

Когалым: Днём +7°С, ночью +4°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 м/с.