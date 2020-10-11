Оперативная информация о новых случаях коронавируса в Югре за последние сутки По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 35 с симптомами ОРВИ – 140 в бессимптомной форме заболевания – 24. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии

Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 октября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 199 и составило 24 340 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 35, с симптомами ОРВИ – 140, в бессимптомной форме заболевания – 24. Кроме того, 70 человек выписали по выздоровления из больниц автономного округа. Выздоровели за весь период пандемии 21 952 человека.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

За последние сутки в РФ медики выявили 13 634 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 240 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.