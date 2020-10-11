Погода в Югре на 11 октября: облачно и тепло Фото: pixabay.com

Погода в Югре на 11 октября: облачно, но с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью около отметок +2,+7 ºС, при прояснениях -1,-6 ºС. Днем же +8,+13 ºС, а местами -1,+4 ºС.

Ханты-Мансийск: облачно и с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Подует юго-западный, западный ветер 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6 ºС, а днем +9,+11 ºС.

Сургут: Днём +4°С, Ночью аналогичная температура. На протяжении суток ожидается небольшой мокрый снег, и дождь. Ветер юго-восточный 2-3 м/с.

Нижневартовск: Днём +3°С, Ночью +2°С, облачно, ветер юго-восточный 3-4 м/с.

Нефтеюганск: Днём +4°С, Ночью +5°С, пасмурно, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный 1-3 м/с.

Когалым: Днём +1°С, Ночью +2°С, облачно, ветер юго-восточный 3-4 м/с.

Со времен Руси 11 октября отмечают «Харитонов день». Считали, что в этот день нужно сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор.

Людям приходилось целый день бездельничать. «Харитон — в избе урон», - сокрушались крестьяне.