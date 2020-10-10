В Сургутском районе директор обувного магазина присвоила деньги работодателя

В Сургутском районе директор обувного отдела присвоила деньги работодателя. Фото - pixabay.com.

В Сургутском районе 30-летний директор обувного магазина района, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей деньги в общей сумме более 50 тысяч рублей. При пересчете часть денег из кассы она забрала себе.

– В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – рассказали в отделе МВД России по Сургутскому району.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.