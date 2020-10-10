Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 октября 2020 года увеличилось на 189 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 189 и составило 24 141 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 23, с симптомами ОРВИ – 145, в бессимптомной форме заболевания – 21. 103 человека выписаны по выздоровления из больниц региона. Выздоровели за весь период пандемии 21 882 человека.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.