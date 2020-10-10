Погода в Югре на 10 октября: снег с дождем

В Югре снег с дождем. Фото - pixabay.com.

Погода в Югре на 10 октября: облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1,+4 ºС, по восточным районам - 4,-9 °С, днем +7,+12 ºС, по восточным районам 0,+5 ºС.

Ханты-Мансийск: Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+3 ºС, днем +6,+8 ºС.

Сургут: Днём +1°С, Ночью -3°С, мокрый снег, ветер северо-западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём +2°С, Ночью -2°С, облачно, ветер западный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём +1°С, Ночью -4°С, пасмурно, снег с дождем, ветер юго-восточный 4 м/с.

Когалым: Днём +2°С, Ночью -2°С, ясно, ветер южный 3 м/с.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Саватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.