В Югре продлятся школьные каникулы Фото: pixabay.com

Осенние каникулы в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования Югры продляться на неделю, ученики будут отдыхать с 26 октября по 8 ноября включительно.

Решение было принято региональным оперативным штабом автономного округа. Специалисты Роспотребнадзора Югры, считают что такая мера послужит дополнительным фактором препятствия распространения коронавирусной инфекции и сезонной ОРВИ.

Школы округа продолжают работу в режиме повышенной готовности, расписание уроков и перемен сформировано, исходя из проектной мощности каждой школы, что обеспечивает разведение потоков школьников.

Ученикам и работникам образовательных учреждении ежедневно измеряют температуру, педагоги соблюдают масочный режим в местах общей доступности. За каждым классом закреплён отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Кроме того, график посещения столовой обучающимися сформирован с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки. В зданиях общеобразовательных организаций проводится дезинфекция, помещения проветриваются с соблюдением санитарных требований.

В общеобразовательных организациях отменены массовые мероприятия до распоряжения Роспотребнадзора, сообщили в департаменте образования и молодежной политики Югры.