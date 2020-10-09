В Нижневартовске руководитель нефтяного предприятия подозревается в коммерческом подкупе

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре вместе с коллегами из ГУЭБ и ПК МВД России и росгвардейцами задержали подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

В результате проведенного расследования выяснено, что один из руководителей нефтяного предприятия г. Нижневартовска получил незаконное вознаграждение в сумме 4 миллиона 321 тысяча рублей.

Правонарушитель решал вопросы о предоставлении объемов работ и общее покровительство предприятий, участвовавших в тендере по укладке трубопровода.

Во время обыска у подозреваемого изъята бухгалтерская, тендерная, кадровая документация, электронные носители, сотовые телефоны и деньги.

Следователями возбуждены два уголовных дела по статье «Коммерческий подкуп». Мужчина задержан.

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