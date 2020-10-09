В Ханты-Мансийске увеличилось количество мер поддержки неработающих пенсионеров, ветеранов и инвалидов Фото:pixabay.com

Правом воспользоваться выплатами в Ханты-Мансийске имеют 8580 неработающих пенсионеров, которые прожили в городе более 15-ти лет. Им предоставляется ежеквартальная социальная помощь в размере 900 рублей и единовременная материальная помощь к праздникам, таким как День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День города и День пожилого человека.

Единовременную помощь в размере 1 тысячи рублей выделяют гражданам, которым исполнилось 70 и более лет. А семейным парам, которые прожили в браке 50 и 60 лет, вручается приветственное обращение Главы города, цветы и премия в размере 5 тысяч рублей.

Неработающие пенсионеры могут получить социальный проездной билет для бесплатного проезда в городских автобусах.

Теперь в перечень дополнительных мер поддержки включена единовременная социальная помощь на переоборудование квартир инвалидам первой и второй групп и семьям, которые имеют детей-инвалидов.

В мае этого года депутаты Ханты-Мансийска приняли решение об улучшении жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной войны. За оказанием помощи могут обратиться участники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей. Квартиры предоставляются ветеранам, проживающим выше третьего этажа, в домах, не оборудованных лифтом, а также в домах, в которых отсутствует центральное горячее или холодное водоснабжение либо водоотведение, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.