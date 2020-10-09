Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2020 года увеличилось на 175 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2020 года увеличилось на 175 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжают выявлять новые случаи коронавируса. За последние сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 175 новых случаев в 19 муниципалитетах. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 42, с симптомами ОРВИ – 117, в бессимптомной форме заболевания – 16. С начала пандемии число лабораторно подтверждённых случаев составило 23952, выздоровели 21779 человек.

Фото: ЮграОнлайн

Первые в списке по числу заболевших на 9 октября 2020: Ханты-Мансийск (31 случай), Сургут (30), Нижневартовск (18), Урай (14), Когалым (12), Югорск (11), Нефтеюганск (10), Октябрьский район (8), Советский район и Радужный (по 7 случаев). По пять случаев выявлено в Нижневартовском и Нефтеюганском районах, а также в Нягани, по 3 – в Кондинском и Сургутском районах, по 2 – в Мегионе и Покачах, по одному – в Ханты-Мансийском районе и Лангепасе.

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