Глава Югорска пересчитал медведей, находящихся неподалёку от города Фото: pixabay.com

Глава Югорска Андрей Бородкин вместе с охотниками облетел на вертолёте территорию, чтобы определить количество медведей, находящихся недалеко от города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время облёта найдено два медведя, но на безопасном расстоянии от города.

По данным специалистов, медведи стали уходить в лес, чтобы впасть в спячку. Проблема кроется в том, что зимой агрессивные шатуны могут проснуться и начать делить территорию. Более сильные медведи начнут вытеснять слабых, а те, в свою очередь, придут к людям.

Как отметил Андрей Бородкин, Югорск и Советский район нынче – место концентрации медведей, и с каждым годом их число увеличивается.

- Популяция превышает средний показатель, поэтому необходимы конкретные мероприятия по регулированию численности диких животных. Депнедра нас услышал, совместно отрабатываем варианты оперативного реагирования на каждый случай и также уже нет задержки во времени при получении разрешения на ликвидацию медведя, если он критичный, - подчеркнул Андрей Бородкин.

В последний раз медведя, который вышел к людям, убили, так как он представлял опасность для населения. Животное заметили сотрудники ППС, жители города и работники предприятий, на территорию которых он заходил.

НА ЗАМЕТКУ

При появлении медведей, если они угрожают жизни и здоровью, нужно немедленно сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Югорску 7-60-01 или по телефону 112. Это необходимо для того, чтобы оперативно принять меры для устранения возникшей опасности.