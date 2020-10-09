В Нефтеюганске пенсионерка лишилась полумиллиона, во второй раз клюнув на враньё мошенников Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против местной пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, потерпевшей позвонил лже-сотрудник Центрального банка. Мужчина рассказал, что женщине положена компенсация за заказанные в Интернете таблетки для лечения суставов стоимостью 8 тысяч рублей.

Пенсионерка покупала их два года назад, однако улучшения так и не заметила, хотя принимала их довольно долго. Чтобы получить «компенсацию», нефтеюганке предложили оплатить «оформление документов» и «налоговые сборы». На эти расходы потерпевшая перевела мошенникам 567 тысяч рублей.

Кстати, раньше заявительнице уже обещали выплатить компенсацию за эти же купленные таблетки. Год назад с этим же предложением доверчивой жительнице Нефтеюганска позвонил «сотруднике» Счётной Палаты. Тогда пенсионерка лишилась 106 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленников.