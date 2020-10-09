В Когалыме двух наркоманов лишили водительских прав по требованию прокуратуры Фото: pixabay.com

Прокуратура Когалыма проверила, как исполняется законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Во время проверок специалисты нашли двух человек, которые состоят на учёте в медучреждениях из-за употребления ими наркотиков. При этом обоим мужчинам выданы водительские права.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, такие люди могут спровоцировать ДТП, причинить вред здоровью человека или вообще лишить их жизни. В общем, создают угрозу безопасности дорожного движения.

Прокурор направил в суд иск о том, чтобы забрать у мужчин водительские права. Все требования полностью удовлетворены, решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что жителя Октябрьского района лишили прав из-за проблем с психикой. Житель поселка Сергино имел водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категорий «В», «С» и «D». Также в Югре с поддельными правами задержали жителя Екатеринбурга. Документ он купил благодаря другу.