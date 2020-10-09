Жители Ханты-Мансийска узнают ВИЧ-статус, благодаря анализу по слюне. Фото: администрация Ханты-Мансийска

Жители Ханты-Мансийска смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 17 октября с 12 до 18 часов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тестирование, которое займёт всего 15 минут, проведут по слюне. За это время каждый сможет узнать о том, как передаётся ВИЧ, какие существуют меры профилактики заражения и что делать, если получил положительный результат.

Несмотря на пандемию коронавируса, нужно помнить и о других угрозах для здоровья, в том числе и о ВИЧ-инфекции. В конце лета две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю Россию и встретиться в Казани 16 ноября на закрытии акции.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) – белые брендированные автомобили ГАЗ с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - уже стали узнаваемы. Больше чем за три месяца автомобили проедут 216 городов в 45 регионов России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

Отметим, что акция – самая масштабная за последние годы. Она даст уникальную возможность рассказать о проблеме ВИЧ и СПИД людям, которые проживают на всей территории страны.