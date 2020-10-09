Погода в Югре на 9 октября: дождь и мокрый снег

Погода в Югре на 9 октября: Температура воздуха днем +3,+8 ºС, ночью +1,-4 ºС, .Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 6 - 11 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днем +5,+7 ºС, ночью 0,-2 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 6 - 11 м/с.

Сургут: Днём +2°С, Ночью -2°С, пасмурно, ветер северо-западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём +2°С, Ночью -3°С, пасмурно, ветер западный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём +3°С, Ночью 0°С, пасмурно, ветер западный 3 м/с.

Когалым: Днём +3°С, Ночью -3°С, ясно, ветер северо-западный 2 м/с.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.