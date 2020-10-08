В Сургуте пройдет экоакция "Чистый берег Фото: Администрация города Сургута

В Сургуте жителей города приглашают принять участие в экоакции "Чистый берег", которая состоится 10 октября 2020 года в 10:00 часов.

В рамках акции будет проводиться уборка береговых линий на следующих территориях: водоохранная зона пойменной части реки Обь около ТЦ «Купец»; водоохранная зона Сургутского водохранилища около СТ «Черемушки» (справа и слева); в районе озера на Югорском тракте; в районе реки Обь около ТЦ «Сити Молл»; в районе ручья в парке «Кедровый Лог»; в районе реки Сайма около Сургутского государственного университета (СурГУ); в районе р. Сайма, вдоль набережной Ивана Кайдалова.

В общегородской экоакции может принять участие любой неравнодушный житель города. Для этого нужно выбрать территорию и до 16:00 часов 09.10.2020 подать заявку на участие по электронной почте: Amineva_AA@admsurgut.ru - Аминевой Алене Анатольевне, контактный телефон 95-80-27.

Акцию проводит Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».