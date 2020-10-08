В Белоярском в четвертый раз горит одна и та же квартира Фото: МЧС России Главное управление по ХМАО-Югре

Сегодня утром пожарные г. Белоярского выезжали по вызову в пятиэтажный жилой дом, расположенный в третьем микрорайоне. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что из окна квартиры на первом этаже идёт дым, также наблюдалось задымление и в подъезде. Жильцы самостоятельно покинули дом, но в горящей квартире находился хозяин квартиры.

- В ходе разведки мы обнаружили, что очагом пожара стала куча тряпок и хлама в одной из комнат, а хозяин квартиры сидел в коридоре, в кресле и покидать квартиру не планировал – сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Погодин.

Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали медикам, по их заключению, пострадавший получил ожоги лица и обеих кистей рук. Выяснилось, что в квартире где случилось возгорание, из-за долгов по оплате отключены водоснабжение и электричество.

Пожарные выезжают на возгорание в этой квартире в четвертый раз. Первый в январе 2016 года, второй – в октябре 2017-го и третий - в марте прошлого года. Причина каждого пожара – неосторожность при курении и скорее всего, причина на этот раз будет такой же.

После каждого пожара с хозяином квартиры проводились беседы о правилах пожарной безопасности и ответственности, которую должен нести каждый житель многоквартирного дома. Но эти беседы не оказали на гражданина никакого влияния.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует немедленно сообщить в пожарно-спасательное подразделение МЧС России по телефону 101.