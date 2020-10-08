В Сургутском районе задержали очередного наркомана Фото:pixabay.com

На трассе «Сургут - Когалым» сотрудники Госавтоинспекции Сургутского района задержали 31 –летнего водителя автомобиля «ВАЗ». Во время досмотра у водителя в кармане куртки обнаружен футляр чёрного цвета с надписью «для обуви», в котором находилось 7 граммов марихуаны.

Мужчина рассказал полицейским, что приобрёл наркотик для личного потребления через интернет.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

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