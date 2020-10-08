В Нефтеюганске проверили магазины на соблюдение мер профилактики коронавируса

В Нефтеюганске проверили магазины на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска ХМАО-ЮГРА

В Нефтеюганске сотрудники департамента экономического развития и отдела ГО и ЧС администрации города вместе с полицейскими проверили ряд магазинов на то, как соблюдается масочный режим и другие меры профилактики связанные с распространением COVID-19.

За прошедшие 2 недели было обследовано 60 магазинов, нарушений стало меньше, в основном они фиксируются в маленьких торговых точках.

Иногда продавцы забывают пополнить запас антисептика, некоторые неправильно носят маски. За несоблюдение ограничительных мер в отношении 35 торговых предприятий материалы были направлены в полицию, 2 из них дошли до суда, а по 8 магазинам возбуждены административные дела.

По мнению членов комиссии, грубых нарушений в этот раз не выявлено.

Всего с начала пандемии специалисты администрации вместе с правоохранителями проверили порядка 200 магазинов. В некоторых были не по одному разу, подобные рейды в магазинах Нефтеюганска будут проводить ежедневно.