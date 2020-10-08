Югорчане, живущие в сельской местности могут улучшить жилищные условия Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года на территории региона реализуется мероприятие по улучшению жилищных условий граждан России, проживающих в сельских территориях, напоминает Департамент строительства автономного округа.

Югорчанам, участникам данного мероприятия предоставляется господдержка в виде социальной выплаты на строительство или приобретения жилья. Право на получение выплаты имеют граждане, постоянно проживающие в сельской местности. При этом, осуществляющие деятельность по трудовому договору или являются индивидуальными предпринимателями в сфере агропромышленного комплекса, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных на сельских территориях. Кроме того, они должны иметь собственные или заёмные средства в размере не менее 30 % от расчётной стоимости строительства или приобретения жилья, а также быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сумма социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья. Она определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности. Выплата может быть использована на реконструкции путем пристраивания жилого помещения, участия в долевом строительстве, уплаты первоначального взноса, погашения основного долга, уплаты процентов по кредиту, приобретения, строительства жилого дома.

Приём документов в органах местного самоуправления по месту жительства гражданина.