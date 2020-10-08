В Ханты-Мансийске появится окружная спортивная школа по зимним видам спорта Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Югры Наталья Комарова готовит новое поручение. Речь идёт о создании в Ханты-Мансийске окружной спортивной школе по зимним видам спорта на базе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Новый проект обсудили на прошлой неделе во время прямого эфира главы региона по теме «Спорт – норма жизни».

Необходимость создания школы в регионе назрела давно, ведь пока в Югре работает только спортшкола олимпийского резерва по биатлону. Тем не менее, не охваченный пласт зимних видов спорта огромен: это и сноуборд, и биатлон, и лыжные гонки, и по каждому виду необходимы определённые знания.

По словам вице-президента федерации Югры по лыжным гонкам Сергея Крянина, такой проект «жизненно необходим». Его уже создали, сейчас администрация Ханты-Мансийска работает над его реализацией.

- Та спортшкола, которая существует, не выполняет роль спортивной школы окружного значения, - считает Сергей Крянин. – Если мы её преобразуем, то сможем собрать талантливых спортивных детей со всей Югры и предоставим им условия для эффективногоразвития.

Но одними зимними видами спорта сыт не будешь – летом тоже нужно заниматься спортом. Так, житель Ханты-Мансийска Тимур Фаляхов на сайте Агентства стратегических инициатив предложил внести в градостроительный кодекс нормы обеспечения беговыми дорожками. Если проект одобрят, то Югра станет пилотным регионом по реализации такого проекта.

- Правительство Югры приняло решение, чтобы все муниципальные образования округа использовали региональный стандарт по благоустройству, - отметила Наталья Комарова. – В него входят и обязательное формирование вело- и беговых дорожек для нашего населения. Запрос Тимура у меня на рабочем столе.

Напомним, 2 октября губернатор Югры Наталья Комарова провела прямой эфир на тему «Спорт – норма жизни». Вместе с представителями «спортивной» среды глава региона обсудила ключевые проекты в этой сфере.