Полицейские Когалыма нашли интернет-мошенницу Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска Когалыма выезжали в служебную командировку в г. Набережные Челны для того, чтобы найти преступников причастных к мошенничеству.

У 27-летней преступницы полицейские обнаружили банковские карты на которые совершались многочисленные переводы от посторонних лиц. Во время допроса подозревая рассказала, что у неё возникли финансовые трудности, с связи с чем она решила найти способ дополнительного заработка. Злоумышленница создала несколько страниц в соцсети «ВКонтакте» где размещала фото товаров для продажи по всей России. Женщина через личные сообщения переписывалась с потенциальными покупателями и говорила им, что доставка товара возможна только после полной оплаты.

Следователи узнали, что жертвами мошенницы стали 15 жителей РФ, она похитила у них 89 тысяч рублей. Одной из них оказалась жительница Когалыма, она перевела преступнице 16 тысяч рублей, пытаясь приобрести постельное бельё.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.