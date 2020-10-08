В Нефтеюганске фермеру предложили кастрировать коня, который укусил ребёнка Фото: pixabay.com

Девять административных протоколов составила на владельца лошадей Нефтеюганская Служба муниципального контроля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, этим летом горожане не раз публиковали в соцсетях посты о том, что лошади разгуливают по городу и требовали наказать безалаберных хозяев. Как результат – служба стала искать собственника животных.

Хозяином лошадей оказался местный фермер. Сотрудники ветеринарной службы ездили на его подворье и осмотрели животных: все они оказались здоровы.

В сентябре в соцсетях появилась ещё одна жалоба на то, что лошадь укусила ребёнка. С семьёй связались представители Службы муниципального контроля, они рассказали родителям, как действовать в такой ситуации и направили материалы для проверки в полицию. Как отметила начальник филиала ветеринарного центра Яна Малюнкина, жеребец пойман и находится на ферме. До конца месяца хозяину предложили кастрировать агрессивного коня.

По словам начальника Службы муниципального контроля Эльнара Якубова, только за август на собственника лошади наложили штрафы в размере 4 тысяч рублей. По остальным протоколам решение примут на заседании комиссии 21 октября, несмотря на то что собственник отказывается от своих прав на лошадей. Мужчину даже собирались привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Как отметила заместитель главы города Оксана Чурикова, чтобы таких случаев больше не было, необходимо разработать дополнительный порядок выгула сельскохозяйственных животных.