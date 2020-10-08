В Ханты-Мансийске мужчина украл арбуз ради возлюбленной Фото:pixabay.com

На днях полицейский Ханты-Мансийска задержал 36-летнего мужчину, который украл из сетевого продуктового магазина бутылку вина и арбуз.

Раньше подозреваемый был осужден на 1 год лишения свободы за имущественное преступление. На этот раз мужчина пояснил, что в этот день он ждал в гости девушку, но на угощение не хватало денег. Чтобы угодить своей возлюбленной он решился пойти на преступление.

На сегодняшний день житель Ханты-Мансийска находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по статье «мелкое хищение». За свой поступок мужчина может снова лишится свободы на срок до 1 года.

Любовь бывает разная, мы писали ранее, как в Пыть-Яхе два парня пошли на грабёж из-за любви к шаурме. Они ограбили неизвестного мужчину, а на эти деньги купили четыре шаурмы и бензин, против них было заведено уголовное дело.