Погода в Югре на 8 октября: облачно с прояснениями Фото: Терина Виктория

Погода в Югре: Температура воздуха днём +4,+9 ºС, ночью -1,-6 ºС, , местами до -1 ºС. Облачно с прояснениями. По западной половине региона преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днём порывы до 15 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём +4,+6 ºС, ночью -1,-3 ºС. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, сменяющийся на западный 7-12 м/с.

Сургут: Днём +3°С, Ночью -2°С, пасмурно, ветер западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём +2°С, Ночью 0°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный 5 м/с.

Нефтеюганск: Днём +3°С, Ночью -2°С, пасмурно, ветер западный 5 м/с.

Когалым: Днём +2°С, Ночью -1°С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 6 м/с.

В этот день православные люди отмечают память величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.