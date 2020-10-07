Наталья Комарова встретится в прямом эфире с жителями Югры по вопросам жилья

Губернатор Югры Наталья Комарова 9 октября в 13 часов проведёт в своём инстаграм-аккаунте прямой эфир по теме «Жильё и городская среда». К разговору в эфире присоединятся представители Ипотечного агентства Югры и Региональной службы по тарифам, застройщики, блогер, архитектор, главы муниципальных образований и профильных департаментов.

В эфире обсудят вопросы по улучшению жилищных условий, расселения граждан из аварийных домов, а также архитектуру и дизайн наших городов. Югорчане могут оставлять свои вопросы под последним постом губернатора Югры в Инстаграм и в группе «Югра» ВКонтакте. Самые актуальные из них будут заданы в прямом эфире, на остальные дадут ответы компетентные органы власти.