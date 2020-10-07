Югорчане снова «подарили» мошенникам свои деньги Фото: Терина Виктория

Югорчане продолжают попадаться на уловки мошенников, за прошедшие сутки жители региона лишились 1 миллиона 300 тысяч рублей. Наибольшее количество случаев в Сургуте и Нижневартовске.

Помимо этих города дежурную часть Октябрьского района обратился 45-летний мужчина с заявлением о хищении. Накануне жителю посёлка Талинка позвонил мужчина под предлогом продажи строительных плит на сайте «Группа компаний «СК Зодчий». Югорчанин заинтересовался предложением собеседника и решился на сделку, совершил на указанный счет перевод на сумму 300 тысяч рублей, а в итоге не получил товар и потерял сои деньги..

На уловку мошенников попался и 24-летний вартовчанин, он присмотрел для себя в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Барахолка Нижневартовска» игровую приставку. Списался с продавцом по электронной почте, мошенники скинули ссылку для оплаты товара. Югорчанин перешёл по ней, ввёл реквизиты своей банковской карты и лишился почти 20 тысяч рублей.

Жительница Радужного решила обновить гардероб через соцсеть «Instagram», в сообществе «Modus_brand» она нашла подходящие товары, договорилась с мнимыми продавцами об оплате, перечислила 2,5 тысячи, но так и не получила посылку, а страница с которой был куплен товар заблокирована.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре обращается к жителям региона и сообщает, что банк России совместно с МВД предлагает ознакомиться с типичными ситуациями, которые чаще всего разыгрывают злоумышленники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и по всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.