Пьяный житель Лянтора пытался сбежать от полиции на квадроцикле Фото:pixabay.com

Прокуртура Сургутского района утвердила обвинение против 30 - летнего жителя г. Лянтора, за «управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В августе 2020 года молодой человек после выпитого алкоголя отправился кататься на квадроцикле по г. Лянтору. Его попытались остановить сотрудники ДПС. Водитель не отреагировал на их требования и на высокой скорости попытался оторваться и уехать от полиции.

Нетрезвого гонщика удалось задержать лишь после того, как он не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле.

За совершение преступления гонщику может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы с обязательным применением дополнительного наказания, а именно: лишение права управление транспортными средствами всех категорий на 3 года.

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