Начало отопительного сезона в Югре контролирует прокуратура Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура округа в преддверии отопительного периода организовала проверку, во время которой обнаружены многочисленные нарушения в деятельности органов местного самоуправления, ЖКХ и управляющих компаний. Результаты проверок показали, что отдельные муниципалитеты не приняли достаточных мер по утверждению нормативов запаса топлива, обращению бесхозяйных объектов в муниципальную собственность, исполнению плановых мероприятий по подготовке к зиме.

Нарушения выявлены в Сургутском районе, Сургуте, Лангепасе, Мегионе, г.п. Приобье, Сергино, Октябрьское. В г. Пыть-Яхе управляющая компания не продлила срок службы тепловых котлов, но в результате принятых мер работа котельной возобновлена, нарушения устранены. Кроме того, в г.п. Белый Яр из-за поддельного свидетельства об обучении оператора котельных установок 5 разряда с допуском к обслуживанию паровых и водогрейных котлов на жидком и газообразном топливе прокуратура возбудила уголовное дело.

На особом контроле находятся вопросы погашения коммунальными предприятиями задолженности за потребленные энергоресурсы. В целях снижения долгов прокурорами принимались меры, в результате которых удалось снизить размер долга на 453 млн. рублей.

Всего в ходе проверки прокурорами выявлено 255 нарушений закона, в целях их устранения внесено 117 представлений, к административной ответственности привлечено 5 лиц, объявлено 19 предостережений о недопустимости нарушения закона, в правоохранительные органы направлено 8 материалов проверок в порядке, по которым возбуждено 4 уголовных дела, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.