Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 октября 2020 года увеличилось на 169 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 169 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 31, с симптомами ОРВИ – 127, в бессимптомной форме заболевания – 11.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в Югре с начала пандемии — 23 602 человека.

Самое большое количество заболевших: в Ханты-Мансийске – 38; Сургуте – 31; Нижневартовске –16; Советском районе – 12; Урае – 11; Нягани – 9; в Нефтеюганском районе и Нефтеюганске по 8 человек.

Далее в списке: Когалым – 6; Радужный – 5; Сургутский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4.

И не высокие цифры: в Октябрьском районе, Покачах и Югорске по 3 заболевших; по 2 человека в Белоярсом районе, Мегионе, Нижневартовском районе и Кондинском районе.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 7 090 человек, сняты с наблюдения – 80 480.

За сутки на COVID-19 обследовано 5 453 человека, всего – 660 860. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 21 583 югорчанина.