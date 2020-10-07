Студенты Междуреченского агропромышленного колледжа прошли квест безопасности Фото: МЧС России Главное управление по ХМАО-Югре

В рамках Месячника гражданской обороны Спасатели, пожарные и медицинские работники предложили студентам агропромышленного колледжа посёлка Междуреченский, Кондинского района пройти 4 обучающие станции: «Гражданская оборона», «Пожарная безопасность», «Оказание первой медицинской помощи», «Спасение на воде».

Фельдшеры станции скорой помощи обучили подростков как определить признаки наличия сознания у пострадавшего, самостоятельно наложить кровоостанавливающий жгут, провести сердечно-легочную реанимацию. А также, медицинские работники показали последовательность этих действий.

О правилах безопасного поведения в воде, способах спасения утопающих, участникам квеста рассказали инспекторы ГИМС.

На станции «Гражданская оборона» организаторы встречали первокурсников специальным сигналом «Внимание всем». Студентам подробно рассказали о порядке действия в случае поступления такого сигнала, предложили укомплектовать «тревожный» чемодан, выбрав из предложенных предметов, документов и продуктов питания те, которые могут понадобиться при экстренной эвакуации.

Кроме того, студенты научились пользоваться огнетушителем, познакомились с его техническими характеристиками и пожарно-техническим вооружением пожарных.

В конце маршрута ребята получили грамоты участника квеста безопасности.