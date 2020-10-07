Погода в Югре на 7 октября: небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега Фото: https://pixabay.com/

В Югре облачно с прояснениями, температура воздуха днём +2,+7 ºС, ночью 0,-5 °С. По восточной половине небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура днём +3,+5 ºС, ночью 0,-2 ºС, .Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Сургут: Днём +2°С, Ночью 0°С, пасмурно, небольшой снег с дождём, ветер западный 6-7 м/с.

Нижневартовск: Днём +1°С, Ночью -2°С, снег, ветер северо-западный 5-6 м/с.

Нефтеюганск: Днём +2°С, Ночью -1°С, небольшой снег, пасмурно, ветер северо-западный 6-7 м/с.

Когалым: Днём +2°С, Ночью 0°С, небольшой снег, ветер северо-западный 6-7 м/с.

На Руси в этот день отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.